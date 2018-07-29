Додон виступив проти виведення російських військ з Придністров’я



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Президент Молдови Ігор Додон

За словами президента Молдови, головним підсумком миротворчої операції є, зокрема, «відновлення миру»

Президент Молдови Ігор Додон виступає за збереження у Зоні безпеки на Дністрі миротворчої місії, до складу якої входять російські військові.

Про це йдеться у заяві Додона з нагоди 26 річниці початку миротворчої операції, яку оприлюднено 29 липня.

«29 липня 1992 року ... до створеної Зону безпеки на берегах Дністра було введено військовий контингент для здійснення спільної миротворчої операції. Попри будь-яку критику, я впевнений у необхідності присутності миротворчого контингенту на Дністрі і буду виступати за його збереження», - заявив Додон.

За його словами, головним підсумком миротворчої операції є «відновлення миру, створення умов для політичного процесу переговорів, а також недопущення кризових ситуацій, які могли б привести до застосування зброї між конфліктуючими сторонами».

Також президент Молдови підкреслив необхідність початку обговорення в рамках переговорного процесу в форматі «5+2» (Молдова і Придністров'я - сторони конфлікту, Україна, ОБСЄ і Росія - посередники, ЄС і США - спостерігачі) моделі політичного врегулювання Придністровського конфлікту.

Миротворчу місію на Дністрі було введено у 1992 році після завершення збройного конфлікту. До складу місії входять військовослужбовці з РФ (близько 400 осіб) та Молдови (300 осіб), а також 10 військових спостерігачів від України.

Нагадаємо, у липні парламент Молдови схвалив Національну стратегію оборони на 2018-2021 роки. Натомість Додон виступив проти нової стратегії нацоборони.

Джерело: Укрінформ