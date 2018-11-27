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    Долар різко подорожчав в обмінниках

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    Долар різко подорожчав в обмінниках

    Міжбанк також відкрився зниженням української валюти

    Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків вранці у вівторок, 27 листопада, зріс майже до 29 гривень.

    Курс продажу готівкового долара підвищився на 84,2 коп. до 28,8794 UAH/USD, купівлі - на 26,64 коп. до 27,9677 UAH/USD.

    Середній курс купівлі євро підвищився на 29,41 коп. до 31,6484 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 85,25 коп. до 32,8223 UAH/EUR.

    Водночас торги на міжбанку відкрилися доларом по 27,75-27,80 грн. У порівнянні із закриттям торгів в попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок в продажу.

    Вартість євро зросла на 6 копійок в купівлі і на 23 копійки в продажу - до 31,68-31,85 грн.

    Зазначимо, що Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану. 

    Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

     

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