Долар різко подорожчав в обмінниках



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Міжбанк також відкрився зниженням української валюти

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків вранці у вівторок, 27 листопада, зріс майже до 29 гривень.

Курс продажу готівкового долара підвищився на 84,2 коп. до 28,8794 UAH/USD, купівлі - на 26,64 коп. до 27,9677 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро підвищився на 29,41 коп. до 31,6484 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 85,25 коп. до 32,8223 UAH/EUR.



Водночас торги на міжбанку відкрилися доларом по 27,75-27,80 грн. У порівнянні із закриттям торгів в попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок в продажу.



Вартість євро зросла на 6 копійок в купівлі і на 23 копійки в продажу - до 31,68-31,85 грн.

Зазначимо, що Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.