Нацбанк обіцяє не допускати різких стрибків долара



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Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках

Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні.

«Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування», - сказав голова НБУ Яків Смолій на початку зустрічі з топ-менеджерами найбільших 40 банків.

Зокрема, як наголосив він, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

Голова НБУ також зазначив, що за потреби «банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA».

«Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких «стрибків» курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів», - зауважив Смолій.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Також повідомлялося, що попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.