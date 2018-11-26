Нацбанк обіцяє не допускати різких стрибків долара
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Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках
Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні.
«Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування», - сказав голова НБУ Яків Смолій на початку зустрічі з топ-менеджерами найбільших 40 банків.
Зокрема, як наголосив він, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.
Голова НБУ також зазначив, що за потреби «банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA».
«Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких «стрибків» курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів», - зауважив Смолій.
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.
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