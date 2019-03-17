Дощ, сніг, сильний вітер: сьогодні в Україні очікується мінлива погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики прогнозують 17 березня, вночі на Лівобережжі та в Криму помірний дощ

Погода в Україні у неділю, 17 березня, буде дещо підступною. Дощ буде йти лише в кількох регіонах. Також прогнозують перепади температури від 0 до 17 градусів.

Окрім цього все ще буде нести небезпеку сильний поривчастий вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують 17 березня, вночі на Лівобережжі та в Криму помірний дощ, в Карпатах дощ з мокрим снігом, вдень у східних та західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, у західних областях та в Одеській області 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-4° морозу, вдень 2-7° тепла.