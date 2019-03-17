  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дощ, сніг, сильний вітер: сьогодні в Україні очікується мінлива погода

    • Розсилка
    Дощ, сніг, сильний вітер: сьогодні в Україні очікується мінлива погода

    Синоптики прогнозують 17 березня, вночі на Лівобережжі та в Криму помірний дощ

    Погода в Україні у неділю, 17 березня, буде дещо підступною. Дощ буде йти лише в кількох регіонах. Також прогнозують перепади температури від 0 до 17 градусів.

    Окрім цього все ще буде нести небезпеку сильний поривчастий вітер.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Синоптики прогнозують 17 березня, вночі на Лівобережжі та в Криму помірний дощ, в Карпатах дощ з мокрим снігом, вдень у східних та західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

    Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, у західних областях та в Одеській області 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-4° морозу, вдень 2-7° тепла.

    вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ