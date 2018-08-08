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    Дослідження: в Україні найдешевший інтернет у світі

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    Дослідження: в Україні найдешевший інтернет у світі

    Згідно з даними аналізу, найдорожчий інтернет в Ефіопії

    В Україні найнижчі в світі тарифи на використання інтернету. Про це свідчить дослідження Numbeo. 

    Дослідники вказали середні ціни в американських доларах на місяць за безлімітний інтернет швидкістю більше 60 Мб за секунду.

    Згідно з даними, найдорожчий інтернет в Аддіс-Абебі (Ефіопія, 244,76 дол.), Гамільтоні (Бермудські острови, 149,45 дол.), Хараре (Зімбабве, 124,70 дол.), Абу-Дабі (ОАЕ, 116,84 дол.) та Анкориджі (США, 105,64 дол.). 

    А найдешевші тарифи в Одесі (4,63 дол.), Києві (4,34 дол.), Дніпрі (4,28 дол.), Львові (3,93 дол.) та в Сумах (3,01 дол.).

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    Всього було проаналізовано 547 міст світу. 

    Зазначимо, що Numbeo - це одна з найбільших у світі база даних про міста і країни. Компанія надає інформацію про умови життя, включаючи вартість життя, показники житла, охорону здоров'я, транспорт, злочинність і забруднення. 

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