Дослідження: в Україні найдешевший інтернет у світі графіка



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Згідно з даними аналізу, найдорожчий інтернет в Ефіопії

В Україні найнижчі в світі тарифи на використання інтернету. Про це свідчить дослідження Numbeo.

Дослідники вказали середні ціни в американських доларах на місяць за безлімітний інтернет швидкістю більше 60 Мб за секунду.

Згідно з даними, найдорожчий інтернет в Аддіс-Абебі (Ефіопія, 244,76 дол.), Гамільтоні (Бермудські острови, 149,45 дол.), Хараре (Зімбабве, 124,70 дол.), Абу-Дабі (ОАЕ, 116,84 дол.) та Анкориджі (США, 105,64 дол.).

А найдешевші тарифи в Одесі (4,63 дол.), Києві (4,34 дол.), Дніпрі (4,28 дол.), Львові (3,93 дол.) та в Сумах (3,01 дол.).

Всього було проаналізовано 547 міст світу.

Зазначимо, що Numbeo - це одна з найбільших у світі база даних про міста і країни. Компанія надає інформацію про умови життя, включаючи вартість життя, показники житла, охорону здоров'я, транспорт, злочинність і забруднення.

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