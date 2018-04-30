Дружина глави анексованого Криму за останній рік збідніла

При цьому Олена Аксьонова заробила майже у вісім разів більше, ніж чоловік

Доходи дружини підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова за 2017 рік зменшилися на 12,9 млн рублів (5,38 млн грн) у порівнянні з 2016 роком: з 32,8 млн рублів (13,7 млн грн) до 19,9 млн рублів (8,3 млн грн). При цьому доходи самого Аксьонова за рік склали 2,63 млн рублів (близько 1,2 млн грн). Про це стало відомо з офіційної декларації



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При цьому Олена Аксьонова заробила майже у вісім разів більше, ніж чоловік

Доходи дружини підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова за 2017 рік зменшилися на 12,9 млн рублів (5,38 млн грн) у порівнянні з 2016 роком: з 32,8 млн рублів (13,7 млн грн) до 19,9 млн рублів (8,3 млн грн). При цьому доходи самого Аксьонова за рік склали 2,63 млн рублів (близько 1,2 млн грн).

Про це стало відомо з офіційної декларації Аксьонова про доходи, витрати і майно за 2017 рік, опублікованій на сайті російського уряду анексованого півострова.

Олена Аксьонова заробила за рік в 7,6 рази більше, ніж чоловік. Згідно з документом, Аксьонов не володіє нерухомістю і транспортними засобами, але при цьому має в користуванні земельну ділянку площею 607 кв. м і житловий будинок площею 577,5 кв. м.

У власності Олени Аксьонової є дві квартири площею 66,3 кв. м і 30,6 кв. м, шість нежитлових приміщень мінімальною площею 36,3 кв. м і максимальною 129,8 кв. м, а також легковий автомобіль BMW 750 Lі xDrive.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим призупинила розслідування кримінального провадження щодо привласнення міжнародного дитячого центру «Артек» самопроголошеним главою ради міністрів півострова Сергієм Аксьоновим.

Джерело: Крим.Реалії