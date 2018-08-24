ДСНС: масштабну пожежу у Мукачеві локалізовано



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Фото: ДСНС Рятувальник на місці пожежі у Мукачеві

Пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація

Співробітники ДСНС України у Закарпатській області локалізували масштабну пожежу у відділенні «Нової Пошти» у Мукачеві.

Про це повідомили в у обласному управлінні ДСНС.

Зазначається, що 24 серпня о 20:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні компанії доставки «Нова пошта» за адресою у м. Мукачево, вул. Кооперативна.

«На місце для ліквідації пожежі негайно залучили три одиниці техніки від 2-го державного пожежно-рятувального загону м. Мукачево. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та три одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників», - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті горить одне з найбільших в регіоні відділень «Нової Пошти». За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.