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    На Закарпатті горить одне з найбільших в регіоні відділень «Нової Пошти»

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    На Закарпатті горить одне з найбільших в регіоні відділень «Нової Пошти»
    Фото: Mukachevo.net

    Вогонь охопив всю будівлю

    У п’ятницю пізно ввечері у Мукачеві сталася масштабна пожежа у відділенні «Нової Пошти» по вулиці Кооперативна 4.

    Як повідомляє видання Mukachevo.net, це найбільше відділення «Нової Пошти» в місті, та одне з найбільших на Закарпатті.

    За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю. Вибухи було чути на все місто.

    «Наш власкор обійшов будівлю по колу, і вона горить вся», - пише видання.

    На місці пожежі працює відразу кілька пожежних бригад. При чому не тільки з Мукачева, а й сусідніх міст.

    Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці.

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