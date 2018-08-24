На Закарпатті горить одне з найбільших в регіоні відділень «Нової Пошти»
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Фото: Mukachevo.net
Вогонь охопив всю будівлю
У п’ятницю пізно ввечері у Мукачеві сталася масштабна пожежа у відділенні «Нової Пошти» по вулиці Кооперативна 4.
Як повідомляє видання Mukachevo.net, це найбільше відділення «Нової Пошти» в місті, та одне з найбільших на Закарпатті.
За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю. Вибухи було чути на все місто.
«Наш власкор обійшов будівлю по колу, і вона горить вся», - пише видання.
На місці пожежі працює відразу кілька пожежних бригад. При чому не тільки з Мукачева, а й сусідніх міст.
Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці.