ДТП із 10 загиблими на Житомирщині сталася, бо водій маршрутки заснув – поліція



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ДТП на Житомирщині

«З ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом», - повідомив начальник поліції Житомирщини

Водій маршрутки, що потрапила у смертельну ДТП у Житомирській області 20 липня, на момент аварії заснув за кермом. Про це 13 серпня на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

«З ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати», - заявив Печененко.

За його словами, після експертизи правоохоронці побачили, що «були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему».

«Але це не вплинуло на наслідки ДТП», - зауважив Печененко.

Нагадаємо, аварія сталася на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини 20 липня. Маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку.

Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.

Джерело: УНІАН