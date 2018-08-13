  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП із 10 загиблими на Житомирщині сталася, бо водій маршрутки заснув – поліція

    • Розсилка
    ДТП на Житомирщині - ДТП із 10 загиблими на Житомирщині сталася, бо водій маршрутки заснув – поліція
    ДТП на Житомирщині

    «З ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом», - повідомив начальник поліції Житомирщини

    Водій маршрутки, що потрапила у смертельну ДТП у Житомирській області 20 липня, на момент аварії заснув за кермом. Про це 13 серпня на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

    «З ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати», - заявив Печененко.

    За його словами, після експертизи правоохоронці побачили, що «були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему».

    «Але це не вплинуло на наслідки ДТП», - зауважив Печененко.

    Нагадаємо, аварія сталася на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини 20 липня. Маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку. 

    Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    ДТП водій аварія Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ