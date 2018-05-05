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    ДТП на Дніпропетровщині: лоб у лоб зіштовхнулися дві автівки

    Nissan Juke та Chery зіткнулись поблизу селища міського типу Солоне
    На трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, на Дніпропетровщині, відбулося лобове зіткнення автомобілів Nissan Juke та Chery. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області. «5 травня о 8:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про дорожньо-транспортну подію, яка сталася на трасі сполученням
    • Сьогодні, 20:07
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    Nissan Juke та Chery зіткнулись поблизу селища міського типу Солоне

    На трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, на Дніпропетровщині, відбулося лобове зіткнення автомобілів Nissan Juke та Chery. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

    «5 травня о 8:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про дорожньо-транспортну подію, яка сталася на трасі сполученням Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

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    ДТП на Дніпропетровщині: лоб у лоб зіштовхнулися дві автівки
    ДТП на Дніпропетровщині: лоб у лоб зіштовхнулися дві автівки
    ДТП на Дніпропетровщині: лоб у лоб зіштовхнулися дві автівки

    По прибуття на місце інциденту рятувальники встановили, що відбулося лобове зіткнення автомобілів Nissan Juke та Chery поблизу селища міського типу Солоне Дніпропетровської області.

    «За допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано постраждалу жінку та тіло загиблого водія, а також змито пально-мастильні матеріали з проїжджої частини. Внаслідок аварії загинув водій Chery та постраждало 3 людини, з них одна дитина. Постраждалих госпіталізовано», – зазначили у ДСНС.

    З'ясуванням обставини ДТП займаються правоохоронні органи.

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