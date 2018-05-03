ДТП у Чернівцях: у маршрутку врізалася стріла автокрана (фото)

Водій автокрана, здійснюючи маневр, пошкодив стрілою передню частину автобуса

У Чернівцях в результаті ДТП стріла автокрана проштрикнула наскрізь маршрутку. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області. ДТП сталася 3 травня близько 8 години ранку на вулиці Енергетичній. За попередніми даними, автобус рухався у бік автовокзалу, звідки мав здійснити рейс до Ужгорода. Тим часом на смузі зустрічного



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Фото: Facebook Андрія Вовка

Водій автокрана, здійснюючи маневр, пошкодив стрілою передню частину автобуса

У Чернівцях в результаті ДТП стріла автокрана проштрикнула наскрізь маршрутку.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

ДТП сталася 3 травня близько 8 години ранку на вулиці Енергетичній.

За попередніми даними, автобус рухався у бік автовокзалу, звідки мав здійснити рейс до Ужгорода. Тим часом на смузі зустрічного руху вантажний кран заднім ходом намагався заїхати на прилеглу територію.

В результаті водій автокрана, здійснюючи маневр, пошкодив стрілою довжиною приблизно 6 метрів передню частину автобуса.

Внаслідок ДТП водію маршрутки пошкоджено руку.

У поліції повідомили, що обоє учасників аварії відмовляються визнати свою винуватість.

Нагадаємо, у Харківській області поблизу селища Кутузівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette.

Джерело: УНІАН