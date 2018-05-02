Резонансна ДТП на Харківщині: у поліції заявили, що винуватець не є правоохоронцем
- Сьогодні, 12:03
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В результаті аварії загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette
У Харківській області поблизу селища Кутузівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
За попередніми даними, сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та Chevrolet Corvette. Причини ДТП встановлюються.
Постраждала 22-річна пасажирка Chevrolet Corvette, її у шоковому стані із травмами госпіталізували до лікарні.
Відразу після вчинення ДТП водій позашляховика був затриманий працівниками поліції у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 ККУ.
У поліції спростували інформацію із соцмереж про те, що водій Toyota Land Cruiser - працівник МВС. «Учасник смертельної ДТП не відноситься до органів поліції», - підкреслюється у повідомленні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
У соцмережах пишуть, що в аварії загинув харківський автоблогер, гонщик і тату-майстер Андрій Василенко.