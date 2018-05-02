Резонансна ДТП на Харківщині: у поліції заявили, що винуватець не є правоохоронцем

В результаті аварії загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette

У Харківській області поблизу селища Кутузівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області. За попередніми даними, сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та Chevrolet Corvette. Причини ДТП встановлюються. Постраждала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

В результаті аварії загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette

У Харківській області поблизу селища Кутузівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 23-річний водій Chevrolet Corvette.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередніми даними, сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та Chevrolet Corvette. Причини ДТП встановлюються.

Постраждала 22-річна пасажирка Chevrolet Corvette, її у шоковому стані із травмами госпіталізували до лікарні.

Відразу після вчинення ДТП водій позашляховика був затриманий працівниками поліції у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 ККУ.

У поліції спростували інформацію із соцмереж про те, що водій Toyota Land Cruiser - працівник МВС. «Учасник смертельної ДТП не відноситься до органів поліції», - підкреслюється у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

У соцмережах пишуть, що в аварії загинув харківський автоблогер, гонщик і тату-майстер Андрій Василенко.