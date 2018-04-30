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    Дуров кличе москвичів на мітинг проти блокування Telegram

    30 квітня в Москві на проспекті Сахарова відбудеться мітинг проти блокування Telegram
    Офіційний сервісний акаунт Telegram розіслав користувачам у Росії повідомлення про акцію проти блокування месенджера, яка пройде в Москві 30 квітня. Як пише «Медуза», повідомлення містить посилання на запис засновника Telegram Павла Дурова – перший у його російськомовному телеграм-каналі, що був створений 29 квітня.  Дуров
    • Сьогодні, 00:46
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    30 квітня в Москві на проспекті Сахарова відбудеться мітинг проти блокування Telegram

    Офіційний сервісний акаунт Telegram розіслав користувачам у Росії повідомлення про акцію проти блокування месенджера, яка пройде в Москві 30 квітня.

    Як пише «Медуза», повідомлення містить посилання на запис засновника Telegram Павла Дурова – перший у його російськомовному телеграм-каналі, що був створений 29 квітня. 

    Дуров називає мітинг 30 квітня «історичним шансом для москвичів висловити спільну позицію».

    «Хтось скаже, що мітинг нічого не змінить. Це не так. Росія перебуває на роздоріжжі – повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram та інші популярні сервіси. Ваша активна участь може змінити хід історії», – написав Дуров.

    30 квітня в Москві на проспекті Сахарова відбудеться мітинг проти блокування Telegram, який організовує Лібертаріанська партія Росії. Захід погоджено з московською мерією.

    Офіційний сервісний акаунт Telegram 22 квітня розіслав російським користувачам пропозицію о сьомій годині вечора запустити з вікон паперові літачки. Дуров заявив, що це акція на підтримку вільного інтернету, приурочена до сьомого дня блокування Telegram у Росії.

    Засновник Telegram призначив ще одну акцію з літачками на сьому годину вечора 29 квітня, але до неї долучилось значно менше людей, ніж тиждень тому. 

    Росія акція Telegram
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