Дуров повідомив про збої в роботі Telegram на території Європи

Перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про збої в роботі месенджера на території Європи. Про це Дуров повідомив у своєму Twitter. «Серйозний перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера у європейських користувачів протягом наступних кількох годин», - написав він. Дуров також приніс



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«Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня

Перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про збої в роботі месенджера на території Європи.

Про це Дуров повідомив у своєму Twitter.

«Серйозний перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера у європейських користувачів протягом наступних кількох годин», - написав він.

Дуров також приніс вибачення за тимчасові труднощі, додавши, що в даний час фахівці працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.

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