Дуров повідомив про збої в роботі Telegram на території Європи
- Вчора, 05:35
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Перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера
Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про збої в роботі месенджера на території Європи.
Про це Дуров повідомив у своєму Twitter.
«Серйозний перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера у європейських користувачів протягом наступних кількох годин», - написав він.
Дуров також приніс вибачення за тимчасові труднощі, додавши, що в даний час фахівці працюють над усуненням проблеми.
Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.
Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.
Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.
Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.