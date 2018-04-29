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    Дуров повідомив про збої в роботі Telegram на території Європи

    Перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера
    Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про збої в роботі месенджера на території Європи. Про це Дуров повідомив у своєму Twitter. «Серйозний перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера у європейських користувачів протягом наступних кількох годин», - написав він. Дуров також приніс
    • Вчора, 05:35
    • Розсилка
    <span>&laquo;Роскомнагляд&raquo; почав блокувати Telegram 16 квітня</span>
    «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня

    Перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера

    Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про збої в роботі месенджера на території Європи.

    Про це Дуров повідомив у своєму Twitter.

    «Серйозний перегрів кластера серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджера у європейських користувачів протягом наступних кількох годин», - написав він.

    Дуров також приніс вибачення за тимчасові труднощі, додавши, що в даний час фахівці працюють над усуненням проблеми.

    Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

    Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

    Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

    Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.

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