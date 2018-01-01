Два міста на Луганщині можуть залишитися без газу

До окупації Золоте і Гірське перебували в юрисдикції Первомайської міськради, але згодом їх включили в Попаснянський район

Два міста - Золоте та Гірське - Попаснянського району на Луганщині можуть залишитися без газопостачання через борги. Про це повідомив голова Попаснянської РДА Сергій Шакун. «У разі приведення в дію попередження Лисичанського УЕГГ філії ПАТ «Луганськгаз» про припинення газопостачання комунальному підприємству



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До окупації Золоте і Гірське перебували в юрисдикції Первомайської міськради, але згодом їх включили в Попаснянський район

Два міста - Золоте та Гірське - Попаснянського району на Луганщині можуть залишитися без газопостачання через борги.

Про це повідомив голова Попаснянської РДА Сергій Шакун.

«У разі приведення в дію попередження Лисичанського УЕГГ філії ПАТ «Луганськгаз» про припинення газопостачання комунальному підприємству «Первомайськтеплокомуненерго» два міста Попаснянського району - Золоте та Гірське - залишаться в розпал зимового сезону без тепла», - розповів Шакун.

Він наголошує, що це 3 тис. абонентів та кілька соціальних об’єктів: медичні заклади, гірська спеціалізована школа-інтернат, Золотівський професійний ліцей.

За його словами, борги у комунального підприємства виникли ще у 2010-2012 роках, а сьогодні стягнути їх неможливо фізично, оскільки місто обласного підпорядкування Первомайськ знаходиться під російською окупацією.

До окупації Золоте і Гірське перебували в юрисдикції Первомайської міськради, але згодом їх включили в Попаснянський район.

7 лютого мешканці двох міст вийшли охороняти котельні, аби не дозволити співробітникам Лисичанського управління з експлуатації газового господарства відключити їх від газу.

Джерело: Укрінформ