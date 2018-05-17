Дві третини людей до 2050 року житимуть у містах - ООН

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Нью-Делі

Містом із найбільшим населення стане Нью-Делі

Відповідно до останніх оцінок ООН дві третини люде в світі будуть жити в містах на 2050 рік. Найбільше збільшення кількості жителів міст відбудеться за рахунок міграції в КНР, Індії і Нігерії. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

При цьому Нью-Делі вже в 2028 році обжене Токіо як найбільш заселений мегаполіс – сьогодні населення столиці Японії 37 млн осіб, а Індії 29 млн осіб. Так само Індія стане країною із найчисельнішим населенням. При цьому в світі із 33 до 43 виросте кількість мегаміст із населенням не менше 10 млн осіб. Однак, як відзначає дослідження ООН, низка великих міст переживає зменшення населення – мова йде про Нагасакі і Пусан, а також міста в Польщі, Румунії, Україні і РФ.

ООН позитивно оцінює тенденцію щодо збільшення кількості міського населення оскільки це створює можливість для заощадження світових ресурсів, а також посилення рівня освіти і охорони здоров’я.