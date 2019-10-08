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    Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в Ростов-на-Дону

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    Двох фігурантів Бахчисарайської &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo; етапували у Ростов-на-Дону - Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в Ростов-на-Дону
    Двох фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували у Ростов-на-Дону

    29 жовтня відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір»

    Двох фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія).

    Про це розповів адвокат Едем Семедляєв, передає «Крим. Реалії».

    Зі слів адвоката, в Краснодарському СІЗО залишилося двоє фігурантів цієї справи, однак і вони незабаром, на його думку, будуть доставлені в Ростов-на-Дону.

    «Мені сьогодні стало відомо, що два дні тому в СІЗО Ростова були етаповані Бєлялов і Зекір’яєв. Зараз вони перебувають у карантині, це - звичайна практика для етапованих», - розповів Семедляєв.

    Він додав, що 29 жовтня 2019 року відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» по суті.

    Зазначимо, у серпні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт п'ятьом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» - Серверу Мустафаєву, Серверу Зекір’яєву, Едему Смаїлову, Мемету Бєлялову та Марлену Асанову.

    Крим кримські татари Росія суд СІЗО арешт адвокат
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