Двох працівників СБУ затримали на вимаганні хабара



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Хабарники вимагали у потерпілого передачу грошових коштів у сумі 110 000 доларів Фото: ГПУ

До суду внесено клопотання про обрання відносно затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Правоохоронці встановили, що керівник одного з відділів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та старший оперуповноважений цього відділу за пособництва двох фізичних осіб упродовж січня-березня цього року вимагали у потерпілого передачу грошових коштів у сумі 110 000 доларів з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілого шляхом позбавлення його та його рідних громадянства України, ініціювання процедури видворення з України та притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«Загалом упродовж січня вказані особи протиправним способом одержали 40 тис. дол. Під час одержання 13 березня чергової частини грошових коштів в розмірі 10 тис. дол. слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань за безпосередньої участі прокурорів Головної військової прокуратури ГПУ, оперативних працівників Управління внутрішньої безпеки СБУ із залученням спецпідрозділу «Альфа» затримано всіх вищевказаних осіб за підозрою у вчиненні особливо тяжких злочинів», - зазначила Сарган.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, санкція яких передбачає позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна (вимагання передачі чужого майна, з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілого, службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах).

До суду внесено клопотання про обрання відносно затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди.