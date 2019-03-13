Посадовця Київської державної міськадміністрації затримали на хабарі



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За отримання довідки начальник відділу Департаменту охорони культурної спадщини зажадав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів

13 березня під час передачі обумовленої суми посадовець був затриманий правоохоронцями неподалік місця роботи

Начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Про це 13 березня повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«До правоохоронних органів звернувся підприємець, що займається кав’ярним бізнесом та наданням послуг у сфері громадського харчування. Для встановлення зовнішньої реклами на фасаді приміщень, розташованих на території Старого Подолу, у нього виникла потреба в отриманні довідки зазначеного Департаменту про те, чи відносяться вказані будівлі до об’єктів архітектурної пам’ятки. За отримання цієї довідки начальник відділу Департаменту зажадав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів», - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що 13 березня під час передачі обумовленої суми посадовець був затриманий правоохоронцями неподалік місця роботи.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

«Викриття чиновника здійснювалося за сприяння Управління КМДА з питань запобігання та протидії корупції», - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора підприємства, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі 50 тисяч гривень.