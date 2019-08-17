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    Двох російських військових оштрафують на $700 тис. за випадковий запуск ракети в окупованому Криму

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    Окупанти в Криму випадково запустили ракету класу &laquo;повітря-поверхня&raquo; - Двох російських військових оштрафують на $700 тис. за випадковий запуск ракети в окупованому Криму
    Окупанти в Криму випадково запустили ракету класу «повітря-поверхня»

    Випущена ракета знищила частину ангара, військову апаратуру і техніку

    Двох військових оштрафують на більш як 45 млн рублів (близько $700 тис.) через випадковий запуск ракет класу «повітря-поверхня». Про це пише російська газета «КоммерсантЪ».

    За даними видання, надзвичайна подія сталася на військовому аеродромі у місті Саки два роки тому. Ракета класу «повітря-поверхня» довжиною близько чотирьох метрів і вагою 700 кілограмів знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши по шляху апаратуру та іншу техніку. Газета пише, що кримінальну справу порушили стосовно військовослужбовців Олексія Чебанова та Миколи Звєрєва. Їх звинуватили в порушенні правил поводження зі зброєю, які представляють підвищену небезпеку для оточуючих.

    Як повідомляв «Главком», 8 серпня вибухнула реактивна установка під час випробувань на військовому полігоні поблизу селища Ньонокси, яке знаходиться за 30 кілометрів від Архангельська на півночі Росії.

    Крим вибух ракета
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