Двох слідчих із Запоріжжя затримали на хабарництві



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За 10 тисяч доларів поліцейські обіцяли підприємцю закрити кримінальне провадження за нібито заволодіння майном комерсантів із Запорізької області

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох слідчих одного з міських відділів Національної поліції Запорізької області.

Про це 1 липня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники Управління СБУ у Харківській області встановили, що посадовці вимагали від представниці комерційної структури Харкова 10 тисяч доларів. За вказану суму неправомірної вигоди поліцейські обіцяли підприємцю закрити кримінальне провадження за нібито заволодіння майном комерсантів із Запорізької області. Зловмисники залучили колишнього працівника Харківського підрозділу поліції як посередника», - заявили в СБУ.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували одержання посадовцями першої частини хабаря у розмірі 75 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали двох слідчих згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у передмісті Харкова після отримання 150 тисяч гривень – чергової суми неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили гроші та інші речові докази, які підтверджують незаконні дії.

Затриманим поліцейським повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття та затримання зловмисників проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний посадовець Міністерства оборони України.