Двох закарпатців затримали на румунському кордоні з контрабандою



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Двоє українців намагалися перевезти 1460 пачок сигарет українського походження

Співробітники прикордонної поліції пункту пропуску «Сірет» виявили понад 1500 пачок сигарет, які перевозили в трьох авто.

Сигарети на суму 219 леїв були конфісковані, водії оштрафовані на суму 17 тисяч леїв.

На в’їзд до Румунії через КПП «Сігет» ділянки «Марамуреш» округу Сігету Мармацієй прикордонники оглянули авто 51-річного громадянина Румунії, який керував автомобілем марки Opel, зареєстрованим в Болгарії. З підозрою на перевезення контрабанди, авто оглянули митники спільно з прикордонниками. В авто замість запасного колеса, було виявлено 98 пачок сигарет українського походження.

Через кілька годин, в тому ж пункті пропуску P.T.F. Siret двоє українських громадян намагалися перевезти контрабандні цигарки, керуючи двома автомобілями Mercedes-Sprinter, які зареєстровані в Україні.

Таким чином, в особистому багажі двох українських громадян були виявлені приховані та не задекларовані, щоб уникнути митного контролю, 1460 пачок сигарет українського походження.

Двом українцям заборонили в’їзд до Румунії строком на 5 років.