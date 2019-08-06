Двом топменеджерам збанкрутілого банку оголосили про підозру у розтраті 2,5 млрд грн



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Підозрювані розтратили 2,5 мільярда гривень банку

На причетність до злочинної схеми перевіряється також народний депутат України

Двом топменеджерам банку «Фінанси та кредит» оголосили про підозру у розтраті 2,5 млрд грн установи.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко.

«Оголосили про підозру двом топменеджерам банку «Фінанси та кредит». Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», - написала Варченко.

За даними досудового розслідування, протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Через деякий час між банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками уклали договори застави на суму понад 113 млн доларів США, якими український банк поручився за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним, іноземні банки списали заставу за невиконання офшорною компанією зобов'язань за кредитними договорами.

«Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що ексзаступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топменеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку», - резюмувала Варченко.

Вона нагадала, що раніше про підозру повідомили також п'ятьом топпосадовцям банку, двох з яких оголосили у міжнародний розшук.

Окрім цього, одному із ексзаступників голови правління «Фінанси та кредит» у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.