Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією Коперника

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Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо

Пан Букіккіо зауважив, що старт роботи нового Верховного Суду України є дуже важливим кроком на шляху судової реформи

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що судова реформа в Україні йому нагадує «революцію Коперника». Про це він зазначив під час конференції «Судова реформа в Україні: досягнення та подальші кроки», на якій були підбиті підсумки стану судової реформи та обговорені плани на майбутнє.

«Українське суспільство зробило вибір на шляху становлення України, в якій діє верховенство права. Українське суспільство зробило вибір реформувати судову систему як відправну точку реального прогресу в найближчому майбутньому. Це не просто. Але це було зроблено. Були внесені зміни до Конституції України. Вперше цей процес відбувся без політичного впливу як зі сторони Президента, так і зі сторони Верховної Ради. Це можна порівняти з революцією Ніколи Коперника», - зауважив він.

Голова Венеціанської комісії наголосив, що «незалежність судової системи – це відсутність будь-якого впливу чи маніпуляцій на представників судової влади зі сторони виконавчої чи законодавчої влади».

«Складно зробити революцію в законодавчій сфері. За два роки судової реформи, ви встигли зробити дуже великий крок. Все зроблено завдяки президенту, парламенту та іншим органам державної влади. Напрацьовано нормативно-правову основу для змін, але також потрібно змінити менталітет громадськості та суддів для того, щоб українське суспільство отримало те, на що воно заслуговує. Я не хочу швидких змін. Суспільство спочатку має підготуватись до змін», - зауважив Джанні Букіккіо.

Пан Букіккіо зауважив, що старт роботи нового Верховного Суду є дуже важливим кроком на шляху судової реформи. «Він (Верховний Суд – ред.) є одним за стовпів верховенства права».

Закони, які були прийняті, напрацьовані спільно з Радою Європи та Венеціанською комісією. «Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Та це вже має зробити українське суспільство», - завершив Голова Венеціанської комісії.