Економіст прогнозує бюджетне «покращення» ближче до осені

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Василь Юрчишин радить не робити поспішних висновків про необхідність урізання витратної частини бюджету-2018

В уряді йде підготовка до секвестру бюджету. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман. За даними Держказначейства, лише за перший квартал доходи становили 193,6 млрд грн замість запланованих 199,7 млрд. Невиконання плану - 6,2 млрд грн або 3,1%. За інформацією джерел «Главкома», Міністерство фінансів вже отримало завдання скласти список статей на скорочення.

Це не перший випадок, коли в Україні посеред року виникає потреба скоротити державні видатки, такий досвіт був у 2014 році, загроза секвестру була і у 2016, тоді ситуацію врятувала домовленість із МВФ.

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що робити однозначні висновки щодо невиконання бюджету лише за підсумками першого кварталу не варто. «Завжди в перші місяці року були проблеми з виконанням бюджету, і, як правило, ситуація частково вирівнювалась. Зараз помітна тенденція до росту номінальних заробітних плат, а це означає, що збільшаться надходження від оподаткування населення, купівлі-продажу товарів і послуг. Ближче до осені податкові надходження зростатимуть, тому я б не робив поспішних висновків про секвестр», - радить експерт.

Детальніше в матеріалі «Главкома»: Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман

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