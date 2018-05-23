Скандал на засіданні уряду: міністр фінансів грюкнув дверима, Гройсман готує подання на його відставку

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Прем'єр Володимир Гройсман хоче звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка

В Кабміні назріває черговий скандал

Як повідомляють джерела «Главкома», сьогодні на засіданні уряду під час його закритої частини прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр фінансів Олександр Данилюк посварились. Причина – Гройсман блокує кадрові призначення в структурі Мінфіна, які лобіює міністр. Данилюк вимагав призначити собі ще одного заступника і поставив ультиматум прем’єру, що без цього призначення не зможе виконувати своїх функцій. Прем’єр у відповідь запропонував урядовцю звільнитись. Данилюк після такого випаду встав і пішов із засідання уряду.

Після цього Гройсман дав вказівку апарату уряду готувати подання на звільнення міністра.

Згідно з порядком денним засідання Кабміну, Данилюк сьогодні мав доповідати про законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабміну «Про міжнародне співробітництво у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів» і «Про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системних проектів «Перша позика на політику розвитку у фінансовому секторі» та «Друга програмна позика на політику розвитку фінансового сектору».

Нагадаємо, що чутки про невдоволення очільника уряду Данилюком і його звільнення ходять ще з минулого року.

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