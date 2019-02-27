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    Екс-адвокат Коен про Трампа: Расист, аферист і шахрай

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    <span>Майкл Коен готується дати свідчення проти Трампа</span> - Екс-адвокат Коен про Трампа: Расист, аферист і шахрай
    Майкл Коен готується дати свідчення проти Трампа

    Дача показань Коеном в американському Конгресі запланована на 27 лютого

    Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен готується дати свідчення дати свідчення проти глави Білого дому, пише The Guardian з посиланням на підготовлені свідчення Коена.
    У своїх нотатках Коен називає Трампа «расистом, аферистом і шахраєм».

    Зокрема, Коен стверджує, що Трамп заздалегідь знав про хакерську атаку на комп'ютери Демократичної партії в ході передвиборної кампанії і схвалив її.

    Коен зазначив, що був присутній при телефонній розмові помічника Трампа Роджера Стоуна з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанджем, який повідомив, що «через кілька днів» будуть опубліковані матеріали, що компрометують суперницю Трампа на виборах Хілларі Клінтон. За його словами, у відповідь на це Трамп сказав, що це «було б чудово».

    Екс-адвокат також заявляє, що Трамп в приватних бесідах допускав расистські висловлювання.
    Крім того, він за завданням мільярдера оплачував мовчання жінок, з якими у Трампа були інтимні стосунки,

    Коен також зазначив, що вже в ході виборчої кампанії продовжував вести переговори з Москвою про будівництво Trump Tower.

    Дача показань Коеном в американському Конгресі запланована на 27 лютого.

    Раніше повідомлялося, що Майкла Коена позбавили статусу адвоката. Коен працював адвокатом у Нью-Йорку з 1992 року.

    Нагадаємо, екс-адвокат президента США засуджений судом Нью-Йорка до трьох років ув'язнення за махінації при фінансуванні передвиборних кампаній, а також неправдиві свідчення.

    Коен зізнався, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом.
    Також Коен зізнався, що збрехав про плани будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві під час надання свідчень в Конгресі США у справі про втручання РФ у вибори президента США.

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