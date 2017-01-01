Екс-депутат у суді розповів про багаторічну фобію Януковича

Сенченко є свідком з боку сторони обвинувачення у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Андрія Сенченка у справі екс-президента України Віктора Януковича, обвинувачуваного в державній зраді. Про це під час судового засідання Сенченко розповів, що у екс-президента Віктора Януковича була фобія, що його



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Андрій Сенченко

Сенченко є свідком з боку сторони обвинувачення у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Андрія Сенченка у справі екс-президента України Віктора Януковича, обвинувачуваного в державній зраді.

Про це під час судового засідання Сенченко розповів, що у екс-президента Віктора Януковича була фобія, що його хочуть вбити.

«Я хочу наголосити з Янукович більше години розповідав мені, що, будучи губернатором Донецької області, коли приїжджає в Київ, то щоразу ночує в новому місці: мене намагаються вбити, отруїти. У мене склалося враження, що в нього нав'язлива фобія на цю тему. Я думаю, що це відіграло роль в ухваленні рішення про втечу. На мій погляд, жодних погроз його життю не було», - розповів Сенченко.

Він також розповів про сімейні принципи екс-президента та його сина Олександра Януковича, які в різні часи говорили йому, що «пораненого звіра не можна залишати живим».

Сенченко є свідком з боку сторони обвинувачення.

У березні 2014 року, під час анексії Криму Росією, Сенченко був виконувачем обов’язки заступника голови Адміністрації президента.

Суд наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.

Джерело: Депо