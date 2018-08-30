Екс-директора українського підприємства затримали у Росії



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Володимир Корольков був оголошений у міжнародний розшук у 2017 році

Колишній директор Запорізького титано-магнієвого комбінату втік за кордон, вивівши з підприємства майже півмільярда гривень

У Москві за запитом Генпрокуратури України затримали Володимира Королькова - колишнього гендиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК). Про це в четвер, 30 серпня, повідомляє Коммерсантъ.

Корольков був оголошений Україною в міжнародний розшук у 2017 році в рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної з розкраданням 492 млн гривень, виділених на технічну модернізацію підприємства.

За даними видання, він працював у Москві технологом. Вранці 29 серпня поліцейські разом з представниками Інтерполу затримали його на робочому місці.

Зазначається, що затриманий декілька місяців тому відмовився від українського громадянства і подав документи на отримання російського.

Корольков був раніше затриманий 23 вересня 2016 року. Слідство встановило, що протягом 2014-2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК, згідно з договором про заснування, компанія-співвласник TOLEXIS TRADING LIMITED виділила 880 млн грн. Однак директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб.