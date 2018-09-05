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    Екс-кандидат у президенти Словенії похвалився бойовиками, які воювали в Україні

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    Андрей&nbsp;Шишко є прихильником &laquo;незалежної Штирської держави&raquo; - Екс-кандидат у президенти Словенії похвалився бойовиками, які воювали в Україні
    Андрей Шишко є прихильником «незалежної Штирської держави»

    Шишко повідомив, що серед членів «Штирської варти» є і такі, що брали участь в збройних конфліктах по всьому світу – «від Афганістану до України»

    Серед членів словенського парамілітарного угруповання «Штирська варта» є люди з досвідом бойових дій в різних частинах світу, зокрема в Україні.

    Про це заявив лідер формування, екс-кандидат в президенти Словенії Андрей Шишко, передає RTVslo.

    Нещодавно ультраправі, які називають себе «Штирська гвардія», розмістили в соціальних мережах кадри зібрання в невстановленому місці, чим викликали стурбованість громадськості й правоохоронців.

    Шишко розповів журналістам, що члени угрупування проходять навчання вже більше року. За його словами, серед учасників організації є колишні військові збройних сил Словенії, а також люди з бойовим досвідом. Шишко повідомив, що серед членів «Штирської варти» є і такі, що брали участь в збройних конфліктах по всьому світу – «від Афганістану до України».

    Словенські правоохоронці розпочали перевірку інформації щодо діяльності формування. Сам Шишко стверджує, що значна частина поліції і спецслужб - на його боці.

    У червні вибори у Словенії виграла антимігрантська Словенська демократична партія (SDS) колишнього прем'єр-міністра Янеза Янші. Вона отримала 25 місць у парламенті, але не змогла знайти коаліційного партнера для формування уряду.

    Парламент Словенії затвердив прем'єром колишнього коміка Мар'яна Шареца.  Шарец заявив, що діяльність «Штирської варти» підриває конституційний лад.

    Шишко є прихильником «незалежної Штирської держави» і стверджує, що вона була створена 24 червня 2017 року. 

     

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