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    Прем’єр-міністром Словенії став колишній комік

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    Мар&rsquo;ян Шарец - Прем’єр-міністром Словенії став колишній комік
    Мар’ян Шарец

    Кандидатуру Шареца підтримали 55 членів парламенту

    Прем’єр-міністром Словенії призначений колишній комік, 40-річний Мар’ян Шарец. Його політична партія посіла друге місце на нещодавніх парламентських виборах.

    Про це повідомила газета The Washington Post.

    Кандидатуру Шареца підтримали 55 членів парламенту, проти — 31 голос.

    Партія «Список Шареца» планує керувати країною з чотирма центристськими та лівими політичними силами. Він став наймолодшим прем’єр-міністром Словенії, пише RTV.

    Протягом останніх двох років Шарец був мером словенського міста Камник. Він народився в Любляні, де закінчив Академію театру, радіо, кіно і телебачення при Люблянському університеті. Довго працював на національному телебаченні RTV Slovenija. Виступав у комедійному амплуа і жанрі політичної сатири у радіо- і телевізійних шоу.

    Раніше повідомлялося, що очільник Словенії Борут Пахор заявив у виступі перед парламентом країни, що не зможе висунути жодну особу на посаду керівника уряду.

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