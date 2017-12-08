Екс-нардеп назвала прізвища тих, хто стояв за побиттям студентів на Майдані

Андрій Клюєв відповідав у Партії регіонів за всі вуличні події, зазначила Богословська

Без відома Андрія Клюєва та Віктора Януковича побиття студентів на Майдані у ніч на 30-те листопада було неможливим. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявила український політик, народний депутат України кількох попередніх скликань Інна Богословська. Вона нагадала, як у ніч з 29-го на 30-те листопада 2013 року, коли сталося побиття



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Інна Богословська

Андрій Клюєв відповідав у Партії регіонів за всі вуличні події, зазначила Богословська

Без відома Андрія Клюєва та Віктора Януковича побиття студентів на Майдані у ніч на 30-те листопада було неможливим.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявила український політик, народний депутат України кількох попередніх скликань Інна Богословська.

Вона нагадала, як у ніч з 29-го на 30-те листопада 2013 року, коли сталося побиття студентів на Майдані Незалежності, вона сказала про те, що в Україні почали реалізувати план Путіна із розділення країни та провокування громадянського протистояння всередині країни.

З її слів, це було зрозуміло з величезної кількості зібраної інформації.

Богословська також назвала прізвища тих людей, які стояли за побиттям студентів на Майдані.

«Я відразу сказала, що це міг бути тільки Андрій Клюєв, тому що він відповідав у Партії регіонів за всі вуличні події. Без його менторства це питання не могло бути вирішеним. І, безумовно, це не могло бути вирішеним без Януковича. Система тоді так працювала, що без двох цих людей це було неможливо», – наголосила гостя програми.

Богословська, коментуючи запитання щодо «удачі» окремих нардепів, яким щастить вигравати у лотерею, зазначила, що головний «радикал» Олег Ляшко є одним з головних борців із гральним бізнесом.

«Він боровся-боровся і доборовся до такого рівня, що цього року він раптом поспіль виграв у лотерею, а насправді ми знаємо, що всі ці клуби, де начебто розігруються лотереї, це ті ж підпільні гральні автомати та казино, – і раптом у нас Ляшко тричі поспіль виграв фактично мільйони. Ми уже бачили електронні декларації, у тому числі і Ляшка, де він задекларував дім, який він не міг купити за жодні легальні кошти», – наголосила гостя програми.

Богословська висловила жаль з того приводу, що в Україні є такі лідери політичних сил, які декларують одні цінності, а живуть за іншими.

Нагадаємо, Богословська розповіла, якими комплексами страждають Ляшко та Тимошенко після того, як у Радикальній партії їй не дали грошей.