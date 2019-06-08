Екс-посол США в Україні назвав «пробною кулею» заяву Зеленського про референдум щодо вступу до НАТО



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Колишній посол США в Україні Джон Гербст Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Джон Гербст дав декілька порад президенту України

Екс-посол США в Україні Джон Гербст, зокрема, дав декілька порад президенту України Володимиру Зеленському, які стосувалися як спілкування з лідером США Дональдом Трампом, повідомляє «Голос Америки», якому колишній посол дав інтерв'ю.

Пробною кулею дипломат назвав заяву Володимира Зеленського про проведення референдуму щодо вступу в НАТО. «Я знаю, що це суперечливе питання, але я вірю, що це пробна куля. Він подивиться, як це сприйматимуть, і винесе рішення», — говорить Гербст, нині директор Євразійського Центру Атлантичної ради.

Він також заявив, що сумнівається, що США вказуватимуть Володимиру Зеленському що робити, а чого ні. «Але думаю, що вони демонструватимуть йому наслідки. Зеленський має право, як лідер країни, приймати самостійні рішення, але його друзі будуть пояснювати, якими можуть бути наслідки того чи іншого рішення, особливо, коли це неправильне рішення», — каже Джон Гербст, директор Євразійського Центру Атлантичної ради.

Для зміцнення відносин України зі США Гербст радить Зеленському налагодити особисті відносини із Дональдом Трампом. «Для цього у нього є принаймні дві переваги. По-перше, він явно дуже успішний актор і успішний бізнесмен. І його успіх базувався на його здатності читати людей. Це перша перевага. По-друге, коли він прийде до президента Трампа, йому варто сказати, що він, як і президент Трамп, є по суті політичним неофітом, політичним аутсайдером. У них є щось спільне», - сказав дипломат.