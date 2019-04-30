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    Екс-прем'єра Італії Берлусконі госпіталізували

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    Берлусконі потрапив у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року - Екс-прем'єра Італії Берлусконі госпіталізували
    Берлусконі потрапив у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року

    Президент Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав до Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової коліки

    Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані, повідомляє видання Corriere Della Sera.

    «Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у вівторок вранці в Мілані», - пише видання.

    Близько 10 години ранку за місцевим часом лідер Forza Italia був доставлений на машині швидкої допомоги у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року.

    «Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав до Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової коліки», - пояснили у його оточенні.

    Наразі, як зазначається, проводиться його медичний огляд.

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