Екс-прем'єра Італії Берлусконі госпіталізували
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Берлусконі потрапив у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року
Президент Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав до Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової коліки
Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані, повідомляє видання Corriere Della Sera.
«Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у вівторок вранці в Мілані», - пише видання.
Близько 10 години ранку за місцевим часом лідер Forza Italia був доставлений на машині швидкої допомоги у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року.
«Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав до Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової коліки», - пояснили у його оточенні.
Наразі, як зазначається, проводиться його медичний огляд.