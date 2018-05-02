Екс-президент Перу і його дружина вийшли з в’язниці

Подружжя пробуло в ув'язненні останні дев'ять місяців в очікуванні суду за звинуваченням у відмиванні грошей

Ольянта Умала, з 2011 по 2016 рік обіймав посаду президента Перу, звільнений з в'язниці за рішенням суду. Також з тюрми була звільнена його дружина Надін Ередіа. Подружжя пробуло в ув'язненні останні дев'ять місяців в очікуванні суду за звинуваченням у відмиванні грошей, пишуть місцеві ЗМІ. Звільнення стало можливим завдяки рішенню



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Колишній президент Перу Ольянта Умала і його дружина Надін Ередіа

Подружжя пробуло в ув'язненні останні дев'ять місяців в очікуванні суду за звинуваченням у відмиванні грошей

Ольянта Умала, з 2011 по 2016 рік обіймав посаду президента Перу, звільнений з в'язниці за рішенням суду. Також з тюрми була звільнена його дружина Надін Ередіа.

Подружжя пробуло в ув'язненні останні дев'ять місяців в очікуванні суду за звинуваченням у відмиванні грошей, пишуть місцеві ЗМІ.

Звільнення стало можливим завдяки рішенню Конституційного суду Перу, який 26 квітня чотирма голосами проти трьох проголосував за те, що Ольянта Умала і Надін Ередіа можуть перебувати на волі до того моменту, коли їм буде винесено остаточний вирок, за яким вони можуть відправитися у в'язницю на строк від восьми до 15 років.

Подружжя звинувачуються в тому, що під час проведення виборчих кампаній 2006 і 2011 року їх партія отримувала незаконне фінансування від уряду Венесуели і бразильських будівельних фірм Odebrecht і OAS.

Нагадаємо, наприкінці березня Конгрес Перу більшістю голосів прийняв відставку президента країни Педро Пабло Кучинського.

Перед цим Кучинський оголосив про рішення покинути свій пост, не чекаючи голосування в парламенті з питання про імпічмент.

Нагадаємо, взимку колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбував тюремне ув'язнення за корупцію і був помилуваний нинішнім главою держави Педро Кучинським, попросив вибачення у громадян країни.

Джерело: Укрінформ