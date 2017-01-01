Помилуваний екс-президент Перу, який керував «ескадронами смерті», попросив вибачення

Альберто Фухіморі зрозумів, «що підвів деяких людей»

Колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбував тюремне ув'язнення за корупцію і був помилуваний нинішнім главою держави Педро Кучинським, попросив вибачення у громадян країни. Про це повідомляє ВВС. «Я знаю, що результати діяльності уряду комусь сподобалися. Але також я розумію, що підвів деяких людей. У них я від усього серця



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Колишній президент Перу Альберто Фухіморі перебуває у лікарні

Альберто Фухіморі зрозумів, «що підвів деяких людей»

Колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбував тюремне ув'язнення за корупцію і був помилуваний нинішнім главою держави Педро Кучинським, попросив вибачення у громадян країни.

Про це повідомляє ВВС.

«Я знаю, що результати діяльності уряду комусь сподобалися. Але також я розумію, що підвів деяких людей. У них я від усього серця прошу вибачення», - сказав він, подякувавши Педро Кучинському за помилування.

Заява Фухіморі була записана в палаті інтенсивної терапії та розміщена на сторінці екс-президента у Facebook. Фухіморі отримав помилування з гуманітарних підстав через невиліковну і прогресуючу хворобу. Помилування Фухіморі викликало неоднозначну реакцію з боку багатьох перуанців, які вважають, що колишній президент повинен був відбути повний термін.

У 2007 році він був засуджений до шести років в'язниці за хабарництво та зловживання владою, але згодом термін був збільшений до 25 років через звинувачення у порушенні прав людини під час роботи на посту президента.