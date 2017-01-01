Помилуваний екс-президент Перу, який керував «ескадронами смерті», попросив вибачення
- Сьогодні, 07:45
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Альберто Фухіморі зрозумів, «що підвів деяких людей»
Колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбував тюремне ув'язнення за корупцію і був помилуваний нинішнім главою держави Педро Кучинським, попросив вибачення у громадян країни.
Про це повідомляє ВВС.
«Я знаю, що результати діяльності уряду комусь сподобалися. Але також я розумію, що підвів деяких людей. У них я від усього серця прошу вибачення», - сказав він, подякувавши Педро Кучинському за помилування.
Заява Фухіморі була записана в палаті інтенсивної терапії та розміщена на сторінці екс-президента у Facebook. Фухіморі отримав помилування з гуманітарних підстав через невиліковну і прогресуючу хворобу. Помилування Фухіморі викликало неоднозначну реакцію з боку багатьох перуанців, які вважають, що колишній президент повинен був відбути повний термін.
У 2007 році він був засуджений до шести років в'язниці за хабарництво та зловживання владою, але згодом термін був збільшений до 25 років через звинувачення у порушенні прав людини під час роботи на посту президента.Його визнали винним у тому, що він дозволив приводити у виконання смертні вироки, коли засуджених розстрілювали «ескадрони смерті». У повідомленні президента Кучинського говориться, що Альберто Фухіморі і ще сім осіб були помилувані з міркувань гуманності.