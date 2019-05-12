Екс-президент Судану зізнався в корупції



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Екс-президент Судану Омар аль-Башир

Екс-лідер Судану Омар аль-Башир підтвердив факт незаконного накопичення і відмивання грошей

Колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

За даними видання, відсторонений від влади глава держави визнав висунуті проти нього звинувачення. Екс-президент також назвав прізвища інших високопоставлених чиновників, причетних до корупції.

Генпрокуратура Судану вирішила відкрити нову справу проти аль-Башира. Вона пов'язана з військовим переворотом 1989 року, у результаті якого політик прийшов до влади.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані стався військовий переворот. Був заарештований аль-Башир, який керував країною майже 30 років, було розпущено уряд і припинено дію конституції.

Військові створили перехідну військову раду, з якою ввели надзвичайний стан і комендантську годину. У будинку екс-президента Судану знайшли мільйони євро.

Джерело: Кореспондент.net