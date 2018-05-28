Екс-президенти України та Польщі виступили із заявою щодо примирення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У заяві підкреслюється, що складне минуле не можна затерти, але можна зробити з нього висновки

У зв’язку з протиріччями між Україною і Польщею в історичній площині необхідно не допустити погіршення двосторонніх відносин. Про це йдеться у спільному зверненні, яке підписали колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко та екс-президенти Польщі Александр Кваснєвський та Броніслав Коморовський.

«Поєднання і співпраця між Польщею та Україною в національних інтересах обох народів має важливе значення для майбутнього всього регіону Центрально-Східної Європи і стратегічно важливе для безпеки східного флангу НАТО і ЄС, які стоять перед викликом, яким є російська агресія в Україні. Тому з великим занепокоєнням сприймаємо явища, які спостерігаються останнім часом, і які загрожують поєднанню і співпраці», - йдеться у заяві.

Вони підкреслили, що українці та поляки мають «навчитися поваги до відмінних історичних вразливостей і шукати в минулому, насамперед, те, що об'єднує». «Ми повинні шанувати могили жертв колишніх польсько-українських конфліктів», - наголошують президенти.

У заяві підкреслюється, що складне минуле не можна затерти, але можна зробити з нього висновки з думкою про майбутні покоління українців і поляків.

«Тому ми закликаємо до захисту процесу примирення між нашими народами. Закликаємо до цього державну владу, а також суспільства обох країн, церкви, які особливо залучені до процесу примирення, місцеві органи влади, неурядові організації, ЗМІ, наукові середовища - усіх прихильників поєднання, зближення і дружби між нашими народами», - говориться у зверненні.

Президенти закликали вести постійний і терпеливий діалог, протидіяти проявам націоналізму й екстремізму, вести освітню діяльність, що спирається на правду і відповідальні історичні джерела, до взаємоповаги, посиленої співпраці істориків, вищих навчальних закладів, людей культури і мистецтва.

«Нехай пам’ять про невинні жертви колишніх польсько-українських конфліктів єднає наші країни і народи у спільних рефлексіях і спільному прагненні до майбутнього, що спиратиметься на співпрацю та дружбу», - резюмують екс-президенти обох країн.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія являє собою найсерйознішу загрозу глобальному миру.

Джерело: Укрінформ