Екс-радник посольства Туреччини в РФ став новим турецьким послом в Україні



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Ягмур Ахмет Гульдере

42-річний Гульдере зіграв активну роль у вирішенні кризи в стосунках між Росією і Туреччиною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив послом в Україні Ягмура Ахмета Гульдере, заступника генерального директора Департаменту Східної Європи при міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє Hurriyet.

42-річний Гульдере раніше перебував на посаді радника посольства Туреччини в Москві, знає російську мову, зіграв активну роль у вирішенні кризи в стосунках між Росією і Туреччиною, пише UkraynaHayat.

Водночас МЗС Туреччини призначило нового посла в Росії. На місце Хюсейн Діріоза, який очолив дипмісію 2016 року, прийде глава консульської служби МЗС Туреччини Мехмет Самсар, який був послом Туреччини в Україні в 2011-2013 роках.

Також призначені постійні представники при Раді Європи, ЄС, посли у Бразилії, Австрії та Іспанії.

Раніше МЗС Туреччини повідомило, що Анкара і Амстердам призначили послів один до одного. Даний крок прийнятий на основі домовленостей про нормалізацію відносин.

Джерело: Європейська правда