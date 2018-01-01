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    Екс-заступник Авакова, який фігурує у справі про рюкзаки, відвідав колегію МВС

    Сергій Чеботар, якого було звільнено з МВС у 2015-му після нападу на журналістів програми «Наші гроші», а нині є фігурантом кримінальної справи НАБУ, помічений на офіційній колегії МВС
    Фігурант декількох кримінальних справ і екс-заступник Арсена Авакова, Сергій Чеботар відвідав колегію МВС у суботу, 27 січня. Його зафіксовано на офіційному відео, розміщеному на каналі Національної поліції. Нагадаємо, Сергій Чеботар був звільнений з МВС у 2015-му, після нападу його зятя Олега Поліщука на журналістів програми
    • Сьогодні, 18:07
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    Сергій Чеботар відвідав колегію МВС
    Сергій Чеботар відвідав колегію МВС

    Сергій Чеботар, якого було звільнено з МВС у 2015-му після нападу на журналістів програми «Наші гроші», а нині є фігурантом кримінальної справи НАБУ, помічений на офіційній колегії МВС

    Фігурант декількох кримінальних справ і екс-заступник Арсена Авакова, Сергій Чеботар відвідав колегію МВС у суботу, 27 січня.

    Його зафіксовано на офіційному відео, розміщеному на каналі Національної поліції.

    Нагадаємо, Сергій Чеботар був звільнений з МВС у 2015-му, після нападу його зятя Олега Поліщука на журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Цей випадок стався біля будинку доньки Чеботаря, в рамках розслідування про незаконну передачу землі у Чернечому лісі доньці екс-замміністра. 

    Нагадаємо, напад стався біля маєтку родини екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у селі Лісники Київської області. Відразу після нападу Сергій Чеботар заявив, що його родина не має нерухомості у зазначеному населеному пункті.

    Натомість, журналісти опублікували документи, які свідчать, що будинок біля якого стався грабіж, належить дочці Чеботаря - Оксані, а один з нападників, який зафільмований на відео - зять екс-посадовця Олег Поліщук. Лише після цього Сергій Чеботар згадав про власність на землю, але все одно стверджував, що це майно зятя. Хоча офіційно власницею була його донька Оксана Чеботар. 

     

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