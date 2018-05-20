Екс-зірка Playboy з дитиною випали з 25-го поверху готелю
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Поліція розслідує смерть Адамс і її дитини
Колишня модель Playboy Стефані Адамс і її семирічний син загинули в результаті падіння з вікна готелю Gotham в Нью-Йорку.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, за інформацією місцевих ЗМІ, загибла судилася за опікунство над дитиною з екс-чоловіком.
Пані Адамс зареєструвалася в пентхаус-люксі на 25-му поверсі готелю ввечері в четвер.
Поліція розповіла журналістам, що у п'ятницю вранці жінка з дитиною пролетіли 23 поверхи і розбилися на смерть на балконі другого поверху у внутрішньому дворі готелю.
Поліція оголосила, що розслідує смерть пані Адамс і її дитини.
New York Times, посилаючись на радіопереговори поліцейських, повідомляє, що швидше за все, сталося самогубство.
Згідно інформації з сайту фотомоделі, пані Адамс була Міс Playboy у листопаді 1992 року, коли зустрічалася з актором Робертом Де Ніро.
Вона судилася з екс-чоловіком Чарлзом Ніколаї, власником клініки мануальної терапії, за опікунство над дитиною.
Останнє судове засідання відбулося у Верховному суді Манхеттена в середу.
Як повідомляє New York Post, суддя позбавив пані Адамс дозволу на поїздку з сином в Європу, де вона повинна була провести час з бойфрендом.
47-річна екс-модель була автором книг з філософії руху нью-ейдж та астрологічних календарів, керувала компанією з онлайн-продажу косметичних продуктів, фінансовими справами свого чоловіка і мала два ступені з бізнес-освіти.