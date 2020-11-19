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    Ексадвокат Януковича хоче поновитися в ДБР через суд

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    Олександр Бабіков займав посаду&nbsp;першого заступника голови&nbsp;Державного бюро розслідувань з січня до кінця жовтня 2020 року - Ексадвокат Януковича хоче поновитися в ДБР через суд
    Олександр Бабіков займав посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань з січня до кінця жовтня 2020 року

    Позовну заяву подав адвокат, повноваження якого не підтверджено в Окружному адміністративному суді Києва

    Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву першого заступника голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 13 листопада.

    На початку листопада Бабіков пішов до суду з трьома вимогами: визнати протиправним та скасувати наказ ДБР від 30 жовтня 2020 року № 658-ос про його звільнення; поновити його на посаді першого заступника директора ДБР; стягнути з ДБР на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 2 листопада 2020 року до дня поновлення на посаді.

    Інтереси експосадовця ДБР у суді представляв адвокат Олександр Гардецький, підпис якого стоїть під позовною заявою. Однак Окружний адміністративний суд Києва вважає: в ордері (письмовий документ, який посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги – «Главком»), наданого представником Бабікова, не вказано назву суду, в якому надається правова допомога. Таким чином, не підтверджено повноважень адвоката Гардецького діяти саме в Окружному адміністративному суді Києва.

    Крім цього, суд з’ясував, що копія ордеру на надання правової допомоги, яка виписана на Олександра Гардецького, підписана іншою особою. А це не відповідає вимогам законодавства.

    Повернувши позов Бабікова, суд зауважив: повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду.

    Раніше ЗМІ опублікували інформацію, що Бабіков неодноразово представляв інтереси експрезидента Віктора Януковича в суді. Аудіо та документи оприлюднили журналісти.

    В січні цього року тоді ще виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова призначила Бабікова своїм заступником.

    Він працював адвокатом в об'єднанні Aver Lex, відомої захистом екс-президента Віктора Януковича.

    Сам же Олександр Бабіков стверджував, що, за версією Генпрокуратури, він не був захисником експрезидента України Віктора Януковича.

    Теги: суд адвокат документи
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