Ексглава адміністрації Порошенка очолив харківський осередок ОПЗЖ Медведчука



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Представляв Ігоря Райніна особисто Юрій Бойко

Інформація Главкома підтвердилася: Райнін тепер представляє політсилу «Опозиційна платформа — За життя»

Колишній глава Адміністрації пʼятого президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив харківський обласний осередок партії.

Як повідомляє сьогодні місцеве видання Kharkiv Today, Райніна призначили на зʼїзді в регіональному партійному офісі.

Зазначимо, що про це призначення 20 листопада писав Главком. Вже тоді харківський політикум охопили чутки, що у велику гру в області повертається колишній губернатор та ексголова Адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін.

Голова ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що Райнін був з політсилою давно, але раніше це трималося в секреті.

«У свій час, коли він був при владі і займав позицію голови Адміністрації, це ми його вмовляли залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми його вмовляли залишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше такої можливості не було, тому що єдиний в тій групі галичан, який відстоював інтереси Сходу України. Ось він разом з нами захищав у найскладніший час Харків, Луганськ, Донецьк і не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко», — сказав Бойко.

Сам Райнін заявив про амбіції йти на місцеві вибори і назвав нових однопартійців «товаришами».

Також нагадаємо, що раніше Райнін визнав, що тепер йому близька проросійська ОПЗЖ Медведчука

Райнін з листопада по лютий 2014 2015 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації. З лютого 2015-го очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Главою Адміністрації президента Райніна призначили 29 серпня 2016 року. 17 травня 2019 року він подав у відставку.