Найближчий соратник Порошенка визнав, що тепер йому близька проросійська ОПЗЖ Медведчука



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Ігор Райнін і Петро Порошенко

Райнін намагається нагадати, що є впливовим гравцем, принаймні, на регіональному рівні

Харківський політикум охопили чутки, що у велику гру в області повертається колишній губернатор та екс-голова Адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін. Йдеться про те, що Ігор Львович має очолити обласну парторганізацію «Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Колишній голова Харківської облдержадміністрації і ексглава президентської адміністрації часів Порошенка Ігор Райнін висловився із симпатією до «ОПЗЖ».

«Запорукою політичного майбутнього країни є мир. І тут позиція «Опозиційною платформи – За життя» є найбільш зрозумілою і послідовною, і я не соромлюся про це сказати. Вони багато і говорять, і роблять для встановлення миру. Хоча ярликів на партію навішено досить. Однак очевидно, що мова про здачу будь-яких національних інтересів не йде, Донбас і Крим – це Україна. Все інше можна обговорювати. Тут, до речі, у Зеленського – схожа позиція, і це нормально. Тому я підтримую дії президента зі встановлення миру», – сказав Райнін.

Те, що колишній соратник Порошенка Райнін, може перебігти до лав ідейних противників, не має надто дивувати. Місцева харківська політика давно живе за іншими правилами, ніж столична. Наприклад, просто зараз більшість в обласній раді складає міжфракційна група «Єдність та розвиток Харківщини», до якої належать три чверті депутатів. Це – солянка з БПП «Солідарності», «Відродження» (аномальна популярність цього бренду в регіоні пояснюється його прив’язкою до мера Харкова Геннадія Кернеса), «Нашого краю», великою частини Опозиційного блоку («канонічного», а не ОПЗЖ) і пари депутатів з «Батьківщини». За бортом цього об’єднання – лише більша частина «Батьківщини» та «Самопоміч». Очолює групу близька до Райніна ексгубернаторка Юлія Світлична.

Тепер завданням Райніна, який досі є депутатом облради від БПП та контролює більшість, буде створити фракцію, яка стане базою для ОПЗЖ для участі в наступних місцевих виборах.

Нагадаємо, що «Опозиційну платформу – За життя» представляють переважно колишні соратники Віктора Януковича, політики, які відкрито висловлюються за відновлення політичних та економічних зв’язків з Росією, виступають за скасування законів про декомунізацію, захист української мови. Представники «ОПЗЖ» під час виборчої кампанії неодноразово їздили в Росію, де зустрічалися із керівництвом «Газпрому», прем’єрміністром РФ Дмитром Медведєвим, президентом РФ Володимиром Путіним.