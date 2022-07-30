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Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні повернути окуповані території

Мар’яна Мигаль
30 липня, 16:44 glavcom.ua
Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні повернути окуповані території
фото з відкритих джерел

Для перемоги потрібно, щоб НАТО та інші західні держави допомагали Україні

Колишній головнокомандувач американських військ в Іраку та Афганістані, ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив, що вірить у перемогу України в розпочатій Росією війні. На його думку, це можливо, якщо країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні. Про це 69-річний військовий сказав у коментарі Bild.

«Справді, здається все більш імовірним, що українські сили можуть відбити більшу частину, якщо не всі, районів, які були окуповані російськими військами в останні місяці», – заявив Петреус.

Для перемоги потрібно, щоб НАТО та інші західні держави допомагали Україні. Якщо вони продовжуватимуть «виділяти ресурси в нинішньому темпі», то ЗСУ зможуть зупинити окупантів і розпочати подальший контрнаступ, вважає колишній голова ЦРУ.

У Bild зазначили, що на нинішньому етапі Збройним силам України дуже допомагають сучасна реактивна артилерія типу Himars і високомобільні артилерійські системи, як німецька Panzerhaubitze 2000 та французька Caesar.

Петреус зізнався, що надзвичайно вражений «не лише чистою рішучістю» українських воїнів, а й їхньою «надзвичайною винахідливістю, творчістю, майстерністю та постійно зростаючим рівнем професійної компетентності».

Водночас військовий попередив, що військовий успіх РФ (який вважає малоймовірним) буде катастрофічним для європейської безпеки.

На думку Петреуса, держави НАТО й інші західні країни, які не входять до Альянсу, «визнали це та вжили необхідних заходів, щоб гарантувати, що Росія не зможе досягти успіху».

Нагадаємо, раніше американський генерал зазначив професіоналізм українських військових, назвавши їх компетентними і досвідченими.

Теги: США ЦРУ війна окупація

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