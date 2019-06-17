Генерал-полковник армії США: Дуже сумно, що сталося з частиною України



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Генерал-полковник армії США (у відставці) Девід Петреус відвідав зону збройного конфлікту на Донбасі Фото: Операція об'єднаних сил

Девід Петреус нещодавно відвідав район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Генерал-полковник армії США (у відставці) Девід Петреус, який командував коаліційними військами в Іраку та в Афганістані, а пізніше був директором ЦРУ розповів, що враженим побаченим на Донбасі. «Дуже сумно бачити, що було зроблено з цією частиною України, — зазначив генерал Петреус, — але бачити тих, хто зголосився стати на службу Україні у годину війни, надзвичайно надважливо», - сказав він.

«Для нас із послом Джоном Гербстом було привілеєм провести з ними час, і ми поїхали з фронту, надихнувшись тими лідерами і солдатами, з якими ми зустрілися. Вони однозначно заслуговують на те, щоб наша країна та наші союзники і надалі їх підтримували», - додав він.

Американський генерал зазначив професіоналізм українських військових, назвавши їх компетентними і досвідченими. «Молоді українські хлопці та дівчата у військовій формі, яких ми бачили, так само справили на мене велике враження. Власне, усі українці мають пишатися ними — та бути вдячними за їхню службу», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський провів зустріч із членом наглядової ради «Атлантичної ради» генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру «Атлантичної ради» паном Джоном Гербстом.