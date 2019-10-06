Ексміліціянт зливав бойовикам «ДНР» розвіддані, а тепер вийде з тюрми за «законом Савченко»



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Ексоперуповноважений із Запорізької області Дмитро Свириденко отримав вісім років за тероризм

Колегія суддів Василівського районного суду Запорізької області визнала винним колишнього оперуповноваженого карного розшуку Дніпрорудненського міського відділення міліції Запорізької області Дмитра Свириденка у причетності до створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3), терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258) і незаконного поводження зі зброєю ( ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років і трьох місяців.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 24 вересня.

За даними досудового розслідування, Свириденко вступив у злочинну змову з представником незаконного озброєного воєнізованого структурного підрозділу терористичної організації «ДНР». Він повинен був збирати відомості щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування, підрозділів та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

До реалізації завдань Свириденко залучив військовослужбовця в/ч В3500 і мешканця села Приморське. Після чого передавав бойовику «ДНР» наступну інформацію:

- про окопування та укріплення м. Бердянськ зі сторони Маріуполя з залученням артилерії та танків (4 червня 2015 року);

- про розташування військової частини В3500 між Маріуполем та с. Широкино та кількість артилерійської військової техніки (4 і 9 червня 2015 року);

- про пересування залізничним транспортом Придніпровською залізницею важкої техніки у напрямку Мелітополя з подальшим їх перенаправленням до Маріуполя (9 червня 2015 року);

- про пересування спеціальної техніки (КАМАЗів, КРАЗів тощо) трасою Гуляйполе-Маріуполь (12 липня 2015 року).

Крім цього, міліціянт Свириденко отримав вказівку бойовика «ДНР» щодо необхідності дестабілізації суспільно-політичної обстановки у Дніпрорудному Василівського району Запорізької області. А саме – підготовки вибуху магазина, який є власністю місцевого депутата, котрий займається волонтерською діяльністю і активно підтримує Збройні Сили України.

Для цього він отримав дві бойові ручні оборонні осколкові гранати Ф-1 промислового виготовлення та металевий дріт з приєднаним карабіном. Однак здійснити вказані протиправні дії, направлені на вчинення терористичного акту, Свириденку не вдалося - 4 вересня 2015 року його затримали співробітники УСБУ в Запорізькій області.

У суді обвинувачений свою вину за ч. 1 ст. 263 КК України визнав повністю, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України - визнав частково. Разом з тим, вина Свириденка у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів.

Крім позбавлення волі до восьми років і трьох місяців, суд застосував до обвинуваченого «закон Савченко» - у термін відбування покарання зарахувати строк його попереднього ув’язнення, починаючи з 4 вересня 2015 року до дня набрання законної сили вироком суду з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Також обвинуваченого позбавлено спеціального звання капітан міліції.