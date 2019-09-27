Екснардепу Березкіну повідомили про підозру у заволодінні $20 млн «Ощадбанку»



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За даними САП, заволодіння коштами було здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту

Компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ «Ощадбанк» придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, заявили в САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату 8-го скликання, який був у групах «Відродження» і «Воля народу», Станіславу Березкіну.

Про це у п’ятницю, 27 вересня, повідомляє пресслужба САП.

«Прокурорами САП погоджено повідомлення про підозру колишньому народному депутату України у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів. Цього ж дня за дорученням прокурорів, детективами НАБУ у встановленому законом порядку повідомлено про підозру ексдепутату за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній «Креатив» наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ «Ощадбанк» у сумі 20 млн доларів, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

«Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання до банку надано не було. Вказані кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи «Креатив» відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії. В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ «Ощадбанк» придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа», - заявили в САП.

Як відомо, рік тому Верховна Рада не підтримала подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення народного депутата Березкіна до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, НАБУ підозрює нардепа у розкраданні $20 млн держбанку.