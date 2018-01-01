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    Експерт: Москва використовує будівництво газопроводів для виведення грошей за кордон

    Через такі газопроводи Кремль дуже вміло і правильно, використовуючи можливості офшорних компаній, виводять з Росії кошти - наголосив експерт
    Будівництво магістральних газопроводів з Росії в обхід України є приводом для виведення капіталів у офшорні компанії. Про це розказав Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», під час прес-конференції в «Главкомі». «Через такі газопроводи Кремль дуже вміло і правильно, використовуючи
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    <span>Будівництво &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo;</span>
    Будівництво «Північного потоку – 2»

    Через такі газопроводи Кремль дуже вміло і правильно, використовуючи можливості офшорних компаній, виводять з Росії кошти - наголосив експерт

    Будівництво магістральних газопроводів з Росії в обхід України є приводом для виведення капіталів у офшорні компанії. Про це розказав Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», під час прес-конференції в «Главкомі».

    «Через такі газопроводи Кремль дуже вміло і правильно, використовуючи можливості офшорних компаній, виводять з Росії кошти. Вони можуть без публічних оцінок, без конкуренції будувати відповідні газопроводи, використовуючи для цього власні або афілійовані компанії», – сказав він.

    Експерт також зазначив, що створені в такий спосіб фінансові ресурси є не підконтрольними наглядовим структурам ні в Росії, ні в ЄС, ні в США.

    «Ці кошти можна використовувати потім для того, щоб фінансувати  різноманітні кампанії в усьому світі. Це може бути підтримка якихось масмедіа, фінансування різноманітних конференцій, підтримка політичних сил, таких як різні праві та ліві політичні угрупування в європейських країнах і т.д.», – додав Андрій Чубик.

    Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Держдепартаменту США з питань України сказав, що проект газопроводу з Росії в обхід України «Північний потік 2» є засобом впливу на Європейський Союз. Таку відповідь Курт Волкер дав на питання голови «Нафтогазу України» Андрія Коболєва під час «Українського ланчу» в межах 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки. «По-перше, я хочу сказати, «Північний потік 2» це повністю політичний проект, а не комерційний. Якщо ви хочете робити комерційний проект, то ви знайдете найдешевший механізм, щоб постачати газ, але це не найдешевший варіант. Я думаю, що це великий механізм впливу на Євросоюз», — сказав Волкер.

    Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції:

     

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