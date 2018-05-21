Експерт назвав Тимошенко найбільш ймовірним переможцем президентських перегонів

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Екс-народний депутат Борис Безпалий

Беспалий звернув увагу на переваги соціальної політики, яку проводить лідерка «Батьківщини»

Політичний експерт, народний депутат трьох скликань Борис Безпалий вважає лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко найбільш ймовірним переможцем президентський перегонів. Завадити у цьому їй може лише застосування владою серйозного адмінресурсу.

«Я думаю, на чесних виборах шанси Юлії Тимошенко виграшні. Результати виборів в ОТГ – тому підтвердження. По честі, не бачу серйозних конкурентів у неї на чесних виборах», - сказав Беспалий в інтерв’ю журналістам.

Він нагадав, що нещодавно пройшли шості масові вибори до об’єднаних територіальних громад, й усі шість виграла «Батьківщина».

«Якщо ситуація розвиватиметься плавно, не буде військового стану, небо не впаде на землю, то немає жодної причини вважати, що ця стабільна тенденція зміниться. Не бачу альтернативної політичної сили. Альтернатива Тимошенко — адмінресурс, не персоналії. І «Батьківщині» яка загальна альтернатива? Немає. В окремих місцевостях — так, у національному масштабі — ні», - переконаний Борис Беспалий.

Він також звернув увагу на переваги соціальної політики, яку проводить лідерка «Батьківщини»: «Коли Тимошенко стала прем’єром, вона багато робила для людей. Пригадайте «Юліну тисячу». В її соціальній орієнтації також можна бути впевненим. Люди це не забули, і це забезпечує їй широку підтримку».

Експерт нагадав, що саме Тимошенко зберегла в державній власності стратегічні підприємства, не дозволила «тіньову» приватизацію.

Що ж до соцопитувань у міжвиборчий період, то Беспалий вважає це політтехнологією, головна мета якої - забирати бали у лідера опозиції, штучно накидаючи технічних фігурантів.

Окрім того, за його словами, провладних політиків спеціально не включають у рейтинги, щоб не «відкушували рейтинг у Порошенка».

«Це - маніпуляція суспільною свідомістю в частині політичного лідерства. Затасовують Тимошенко, хочуть показати, що вона одна із багатьох майже рівних претендентів. З іншого боку, роблять «штучне дихання» президентові, ігноруючи усіх тих хто зменшує його рейтинг», - пояснив політичний експерт.

На переконання Бориса Беспалого, «нинішній президент Порошенко в Україні непопулярний, і очах Заходу теж втратив підтримку, коли його просили скасувати електронні декларації для антикорупційних активістів».

«Так, він бореться. Чи до кінця — побачимо. Хоч, повторюсь, його шанси виглядають мізерно. Та не виключено, що він знайде нові підходи, нові можливості… Але я впевнений, що ніяка технологія не компенсує погану політику. А його політика є неякісною. Недореформи, напівреформи…десь, хтось, щось підметушився. А результат?» - узагальнив експерт діяльність Петра Порошенка.